Rot hat ausgedient: Ried zum Neustart im neuen Design

Ein grünes Leibchen mit schwarzen Ärmeln, auswärts in rot - so trat die SV Guntamatic Ried jahrelang auf. Beim Neustart in der zweiten Liga wird alles anders: Ab sofort spielten die Innviertler mit grün-schwarzen Streifen, neu ist die gelbe Auswärtsdress.

Es ist die Farbe der Stadt Ried, mit dem Wechsel kam man dem Ergebnis einer Mitglieder-Befragung nach. Zusätzlich ist die Silhouette der Stadt in die neue Auswärtsdress eingearbeitet. "Mit den neuen Trikots wollen wir ein sichtbares Zeichen setzen für die Verbundenheit der SV Guntamatic Ried mit der Stadt Ried und unserer Region", erklärte Geschäftsführer Rainer Wöllinger. "Besonders wichtig war uns, dass auch die Meinung unserer Mitglieder in das neue Design einfließt. Jeder Spieler, der dieses Trikot trägt, muss stolz darauf sein, und bereit sein, immer 100 Prozent für unseren Verein und unsere Fans zu geben."

Die neuen Dressen der SV Guntamatic Ried für die 2. Liga. Bild: Aixpix/OÖN (honorarfrei)

Das neue Trikot wird am 8. Juli beim Testspiel in Peuerbach gegen Dynamo Budweis erstmals angeschwitzt. Im Fanshop ist es ab dem Kick-off am 14. Juli gegen Unterhaching in der Innviertel-Arena zu haben.

