Ein Moderator ist eine Person, die ein Gespräch lenkt oder in einer Kommunikation vermittelt. Robert Ibertsberger wird bei der SV Guntamatic Ried diese Rolle übernehmen. "Mit Robert Ibertsberger als neuem Cheftrainer haben wir die von uns präferierte regionale österreichische Lösung. Er kennt den Rieder Geist und ist in der jetzigen Zeit in dieser verantwortungsvollen Aufgabe der richtige Moderator", erklärte Präsident Roland Daxl.