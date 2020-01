Rieds zweiter Winter-Neuzugang praktisch fix

Mit 26 Spielern – 22 Profis und vier Nachwuchskickern – reist die SV Guntamatic Ried am Sonntag ins Trainingslager in die Türkei. Mit dabei soll auch Patrick Obermüller sein.

Der 20-jährige Verteidiger von Rapid Wien war im Herbst an Bundesligist Hartberg verliehen und absolvierte bei den Steirern vier Partien in der höchsten Spielklasse. Im Frühjahr dürfte er für die Innviertler auf dem Platz stehen, ist für die Position auf der linken Abwehrseite eingeplant.

Am morgigen Samstag soll der Vertrag unterschrieben werden. Noch sind letzte Details zu klären, ob der Abwehrspieler ausgeliehen wird, oder als Kooperationsspieler in Ried andockt.

Bajic und Kovacec angeschlagen

Bereits um 4 Uhr morgens beginnt für das Baumgartner-Team die Reise von Ried zum Flughafen München, wo um 9.15 Uhr das Flugzeug in Richtung Antalya abheben wird. Untergebracht sind die Wikinger im Hotel Concorde de Luxe Resort in Lara.

Während des Trainingslagers werden zwei Testspiele ausgetragen: Am 4. Februar heißt der Gegner FK Mladost Lucani aus der serbischen ersten Liga, am 8. Februar geht es gegen den bosnischen Oberhaus-Klub FK Mladost Doboj Kakanj. Die Rückreise treten die Rieder Kicker am 9. Februar an.

Bei den Testspielen sollen auch Ante Bajic und Ivan Kovacec wieder einsatzbereit sein. Bajic wurde nach seiner im Testspiel gegen WSG Tirol erlittenen Gehirnerschütterung im jüngsten Vorbereitungsspiel gegen den slowakischen Klub Nitra geschont, auch Kovacec musste wegen einer Knöchelblessur zuletzt passen. In der Türkei soll das Duo aber wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen.

