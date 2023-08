Rieds Zwei-Meter-Mann

Zumindest in der Luft sollte die SV Guntamatic Ried im Heimspiel in der 2. Fußball-Liga gegen Aufsteiger Leoben (18.10 Uhr) die Hoheit haben: Mit einem Gardemaß von 1,98 Metern haben die Innviertler mit Neo-Abwehrchef Nikki Havenaar seit Sommer den größten Feldspieler der zweithöchsten Spielklasse in den eigenen Reihen. Diese Wucht wollen die Innviertler heute auch als Mannschaft endlich auf den Rasen bringen.