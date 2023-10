Rieds Tormanntrainer ist auch für die Tore zuständig

Die Formkurve der SV Guntamatic Ried zeigt nach dem 5:0 in der 2. Fußball-Liga gegen den SV Horn weiter nach oben: In den jüngsten drei Partien holten die Innviertler sieben Punkte. "Die drei Spiele zeigen eine klare Tendenz, dass es in die richtige Richtung geht. Wir haben gegen Horn eine große Souveränität an den Tag gelegt. Jetzt wollen wir weitermarschieren", freut sich Trainer Maximilian Senft. Ob seinem Team nach dem Stotterstart zu Saisonbeginn jetzt endlich der Knopf aufgegangen ist?