Rieds neue Nummer eins Leitner: "Ich bin mir für die 2. Liga nicht zu schade"

Andreas Leitner will mit Ried angreifen. (Gepa)

Die SV Guntamatic Ried kickt nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga morgen (10.30 Uhr) bei FAC Wien die Saison in der 2. Liga runderneuert an. Ein wichtiger Baustein der neuen Innviertler Ära ist Andreas Leitner: Der 29-Jährige igeht als neue Nummer eins in die Meisterschaft, er folgt auf Publikumsliebling Samuel Sahin-Radlinger.