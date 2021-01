Rieds Neo-Trainer Muslic legt heute los

Im Terminplan des 38-Jährigen gibt es praktisch keine freie Minute: Um 7.30 Uhr beginnt der Tag mit Corona-Testungen, um elf Uhr wird der neue Hoffnungsträger im VIP-Klub der Rieder Josko-Arena offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. Um 15 Uhr erfolgt dann der Anpfiff seiner ersten Einheit auf dem Trainingsplatz.

Kurios: Auch in den kommenden Wochen bleibt für ihn kaum Zeit zum Verschnaufen. Eine seiner ersten Amtshandlungen wird sein, sich einen eigenen Ersatz zu suchen: Muslic absolviert aktuell die UEFA-Pro-Lizenz, die höchste Trainerausbildung des Landes, und muss dafür bis Sommer sechs Module bestreiten. Das bedeutet: In der Regel dauert ein Modul drei Tage – Muslic könnte im so Frühjahr also bis zu 18 Tage nicht beim Training anwesend sein. Das erste Mal in diesem Jahr drückt er von 25. bis 27. Jänner die Schulbank – und genau in dieser Phase findet die erste englische Runde im Frühjahr statt. Am Mittwoch, 27. Jänner, gastieren die Innviertler nämlich in Salzburg. Am Spieltag darf er sich als Cheftrainer vom Kurstermin zwar freinehmen – in den beiden Trainingstagen davor wird er seinem Team aber definitiv fehlen.

Grüll beim Trainingsstart dabei

Mit Wolfgang Fiala, Rieds neuem Sportkoordinator, wird ein weiterer Entscheidungsträger der Innviertler nicht vor Ort sein können: Auch der 33-Jährige besucht mit Muslic den Pro-Lizenz-Kurs. Weshalb den neuen Co-Trainern um Christian Heinle und Clemens Zulehner wohl besondere Verantwortung zukommen wird. Auf die Erfahrung von Gerhard Schweitzer wird im neuen Betreuerteam bekanntlich verzichtet.

Weiter in Ried ist hingegen Marco Grüll. Der U21-Teamstürmer, der nicht nur das Interesse von Salzburg geweckt hat, darf wegen seines auslaufenden Vertrags seit Jahresbeginn offiziell mit anderen Klubs verhandeln.

Vorbereitung SV Ried

Heute: Trainingsauftakt im alten Stadion

Samstag, 9. Jänner, 14 Uhr: SV Guntamatic Ried – Amstetten (altes Stadion)

Samstag, 16. Jänner, 14 Uhr: SV Guntamatic Ried – FC Juniors OÖ

Samstag, 23. Jänner, 17 Uhr: Bundesliga, 13. Runde

SV Guntamatic Ried – Austria

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at