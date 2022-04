Unverhofft kommt oft: Nach der Entlassung von Robert Ibertsberger stand der neue Häuptling der SV Guntamatic Ried intern längst parat: Wie im Herbst, als Christian Heinle den erkrankten Andreas Heraf erfolgreich vertreten hat, schlüpft der 37-jährige Grieskirchener auch jetzt wieder in die Rolle des Cheftrainers. Der Unterschied: Mit seiner Aufnahme in den UEFA-Pro-Diplom-Kurs ist es dem ehemaligen Assistenten erlaubt, die Innviertler über einen längeren Zeitraum in der Bundesliga zu betreuen.