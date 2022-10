"Wir wollen nicht der Trainerfriedhof sein, als der wir gelten", sagte Ried-Präsident Roland Daxl nach der 2:3-Niederlage in der Fußball-Bundesliga gegen Altach und dem damit verbundenen Abrutschen an das Tabellenende. Der Ried-Boss kennt die Mechanismen im Fußball aber natürlich genau: Nach dem achten sieglosen Spiel und nur einem vollen Erfolg in den saisonübergreifend 17 vergangenen Partien ist die Trainerfrage völlig legitim – das weiß auch Ried-Coach Christian Heinle selbst.