Rieds Hoffnung im Abstiegskampf

Drei Punkte beträgt der Rückstand von Fußball-Bundesligist SV Guntamatic Ried auf den Vorletzten SCR Altach. Die Karten der Innviertler stehen bei nur vier Saisonsiegen in 30 Partien denkbar schlecht. Gänzlich unmöglich ist dieses Unterfangen deshalb dennoch nicht. Das weiß man sowohl in Ried als auch in Altach. In den vergangenen 30 Jahren stieg zwar 27 Mal jene Mannschaft ab, die in der vorletzten Runde auf dem letzten Tabellenplatz war.