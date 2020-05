Rieds größere Aufstiegschance ist noch immer eine Fortsetzung der Liga

Die größte Chance – auch wenn die Aussichten dafür sehr gering sind – ist noch immer eine reguläre Beendigung der Meisterschaft. Die Entwicklungen der vergangenen Tage und Wochen machen es zumindest nicht gänzlich unmöglich. Allerdings müsste dafür schon einiges passieren:

Spielerlaubnis: Die Bundesregierung müsste die Sondergenehmigung für Spiele der ersten Liga auch auf die zweite Liga ausdehnen. Vor zwei Wochen war das noch undenkbar. Aktuell hat die 2. Liga bis 31. August ein Spielverbot. Jetzt werden am 15. Mai die Trainingsbedingungen gelockert. Sollten die Trainingsumfänge für beide Ligen gleich sein, wäre das auch für Spiele zumindest nicht mehr undenkbar. Gibt es diese Zustimmung nicht, bleibt ohnehin nur noch der Liga-Abbruch.

Zeitliche Verlängerung der 2. Liga: Aktuell hat die 2. Liga mit 30. Juni zu enden. Die 1. Liga darf nur deshalb bis zum 31. Juli spielen, weil sich die Mehrheit der zwölf Vereine dafür ausgesprochen hat. Die Letztentscheidung zur Änderung der Statuten obliegt dem ÖFB, der sich hier aber an die Wünsche der Klubs hält. Ried müsste es schaffen, bei einer Abstimmung ebenfalls die Mehrheit der Klubs auf seine Seite zu ziehen. Nur dann wäre es theoretisch weiter möglich, die komplette Meisterschaft noch zu Ende zu bringen. Endet die Liga am 30. Juni, wäre das schon jetzt unmöglich. Dass es eine Aufstiegserlaubnis im Falle einer Meisterschaftsfortsetzung mit nur drei oder vier Klubs gibt, ist hingegen aufgrund der ÖFB-Statuten undenkbar. Demnach muss jeder gegen jeden zumindest zwei Mal gespielt haben, um eine Meisterschaft als regulär beendet zu haben. Hier würde das Match sicher vor Gericht enden.

Mehrheiten bei den Klubs der 2. Liga finden: Ried muss innerhalb der Liga Mehrheiten finden. Sollte es die Freigabe der Politik und ein ausreichendes Zeitfenster geben, sind einmal folgende Fragen zu klären: Wie soll das Gesundheits- und Testungskonzept der ersten Liga in der zweiten Liga umgesetzt werden? Es wird hier keine Unterschiede geben, zumal ja seitens der zweiten Liga immer Gleichberechtigung eingefordert wird. Und: Wer bezahlt den Klubs die Verluste, die durch Geisterspiele entstehen und in Summe vier Millionen Euro bis Saisonende ausmachen? Die Überzeugungsarbeit ist nicht einfach – allerdings haben sich bei der jüngsten Abstimmung über einen Liga-Abbruch sieben von 16 Klubs dagegen ausgesprochen. So lange die Meisterschaft der zweiten Liga noch nicht abgebrochen ist, gibt es zumindest noch eine Chance. Und diese ist wohl größer, als sich via Gericht in die erste Liga zu reklamieren.

