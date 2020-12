Wer wird neuer Trainer von Fußball-Bundesligist SV Guntamatic Ried? Nach der Trennung von Gerald Baumgartner ist erstmals auch Rainer Wöllinger, der neue Geschäftsführer der Innviertler, so richtig gefordert. Anfang November trat der 47-Jährige das wichtigste Funktionärsamt der SVR an – und wird erstmals bei einer Trainersuche im so unruhigen Bundesliga-Teich ins kalte Wasser geworfen. Auf sich allein ist der zweifache Vater aus Pram aber nicht gestellt: "Ein kleines Team im Hintergrund