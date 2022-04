Rieds Gegner konnte sich vor dem Finale schonen

"Vielleicht ist es gut, wenn wir uns diese Woche ablenken können", meinte Markus Lackner nach dem 1:1 von Fußball-Bundesligist SV Guntamatic Ried gegen die Admira mit Blick auf das Cupfinale am Sonntag gegen Salzburg. Der Abstiegskampf nagt auch am Rieder Nervenkostüm.

An Schonung war dabei nicht zu denken. Gegner Salzburg hatte es da beim gestrigen 1:2 gegen Sturm Graz – die Grazer sind damit fix Vizemeister – leichter. Mit Ulmer, Solet, Kristensen, Camara, Adeyemi, Okafor und Sucic wurden im Vergleich zum 5:0 über die Austria sieben Spieler aus der Anfangself genommen. Die Salzburger werden also trotz der Meisterfeier vom Wochenende im Cupfinale voll ausgeruht sein, während Ried alles geben musste, und nach dem 1:1 in letzter Minute weiter unter Druck steht.

Mit einem Sieg und sechs Punkten Vorsprung auf den Letzten Altach wäre Ried als Zweiter der Qualirunde drei Runden vor Schluss bereits die größten Sorgen los gewesen. So bleibt als Tabellen-Vorletzter auch an diesem Cupfinal-Wochenende das zweite Endspiel eine Woche später in Altach im Hinterkopf. Sollte man in Vorarlberg verlieren, würde man nur noch mit einem Punkt Vorsprung auf den Letzten in das Heim-Derby gegen den LASK und das Finale in Hartberg gehen. Und bei Punktegleichheit hätte Ried gegen Altach aufgrund der direkten Duelle das Nachsehen. Bei einem Unentschieden hätte man hingegen am Ende bei gleicher Punkteanzahl die Nase vorn.

Positive Ansätze

"Wenn man uns in den vergangenen Wochen und im Vergleich dazu die zweite Halbzeit gegen Altach gesehen hat, dann sieht man, wie die Mannschaft lebt", sagte Rieds Trainer Christian Heinle. Tatsächlich war nach einer schwachen ersten Halbzeit dann nach der Pause ansatzweise jenes Spiel zu sehen, das Ried in dieser Saison oft so ausgezeichnet hatte. Das Glück beim Treffer zum 1:0 durch Ante Bajic hatte man durch Hartnäckigkeit irgendwie auch erzwungen. Ähnlich, wie damals im Herbst, als Ried in der Liga gegen Salzburg ein 2:2 erkämpft hatte.