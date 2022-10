Rieds Co-Trainer Madl: "Ilzer kann in dir Feuer entfachen"

Die SV Guntamatic Ried erwartet am morgigen Sonntag die aktuell wohl schwierigste Aufgabe in der Fußball-Bundesliga: Die Innviertler gastieren bei Sturm Graz (17 Uhr). Für die Steirer wird das Duell mit den Wikingern der Abschluss eines unglaublichen Oktobers sein: Es ist das neunte Pflichtspiel in diesem Monat, in den bisherigen acht Partien blieben die Schwarz-Weißen – egal ob in Liga, Europa League oder ÖFB-Cup – ungeschlagen. Und das gegen Teams wie Lazio Rom, Salzburg oder am Donnerstag gegen Feyenoord Rotterdam (1:0).

Nach vier ungeschlagenen Liga-Spielen fährt aber auch Ried mit Selbstvertrauen nach Graz – und hat mit Michael Madl zudem auch einen echten Sturm-Kenner in den eigenen Reihen. Der 34-Jährige bestritt von 2012 bis 2015 128 Pflichtspiele für die Grazer, viele sogar als Kapitän. Im Sommer heuerte er bei Ried als Co-Trainer von Christian Heinle an und kümmert sich vor allem um die Abwehr. "Es macht mir riesigen Spaß. Wenn wir jedes Spiel an unsere Grenzen kommen, ist noch viel möglich."

"Brutal nach oben gearbeitet"

Die Entwicklung seines Ex-Klubs bringt ihn ins Schwärmen: "Sturm hat sich brutal nach oben gearbeitet", sagt Madl, der auch zu Grazer Erfolgsprotagonisten eine enge Verbindung hat: Coach Christian Ilzer war Madls Trainer bei der Austria, mit Sportchef Andreas Schicker hat er in jungen Jahren gemeinsam die Stronach-Akademie besucht. "Den Schicki kenne ich ewig. Er ist ein harter Arbeiter, der immer ehrlich ist. Ich freue mich extrem für ihn."

Sturm-Sportchef Schicker ist ein langjähriger Wegbegleiter. Bild: GEPA pictures/ Marie Rambauske

Dass sein einstiger Coach Ilzer in Graz so erfolgreich ist, überrascht ihn ebenfalls nicht: "Bei Sturm hat er die Spielertypen, die er für sein System mit der Raute braucht. Jahr für Jahr wird das Team mit Puzzleteilen ergänzt, das war bei der Austria vielleicht nicht so möglich. Er kann in dir echtes Feuer entfachen."

Pure Leidenschaft, die auch Rieds Kicker morgen benötigen werden.