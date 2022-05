Ausgerechnet beim Lieblingsgegner will die SV Guntamatic Ried den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga fixieren: Auf die Innviertler wartet morgen ein Endspiel in Hartberg (19 Uhr) – gegen die Steirer hat Ried seit der Rückkehr in das Oberhaus in sieben Duellen kein einziges Mal verloren. Das soll auch morgen so bleiben – dann hätte die Saison der Innviertler doch noch ein versöhnliches Ende.