Rieder Zuversicht: "Wir wissen jetzt, dass wir Tore schießen können"

Wird die SV Guntamatic Ried am Freitag endlich die Rote Laterne los? Mit einem Sieg in Tirol (19.30 Uhr, Sky) können die Innviertler den Konkurrenten Altach zumindest für einen Tag überholen – genau zwei Monate nach dem bisher letzten vollen Erfolgserlebnis in der Fußball-Bundesliga.

"Die Mannschaft ist voll auf Zug", versprach Trainer Maximilian Senft. Obwohl es zuletzt nur zu vier Unentschieden in Serie reichte, stieg mit den besseren Leistungen das Selbstvertrauen – zuletzt bei den beiden Spektakeln gegen Lustenau (4:4, 2:2). "Wir haben uns in Lustenau zwei Mal nach einem Rückstand zurückgekämpft. Wir wissen jetzt, dass wir Tore schießen und über Standardsituationen gefährlich sein können."

Im jüngsten Duell mit Tirol vor einem Monat zu Hause war es ein Kopfballtor von Tin Plavotic, das beim 1:1 einen Punkt einbrachte. Auswärts soll es ein bisschen mehr sein – dann steigt der Druck auf Altach, das am Samstag in Wolfsberg gastiert. Senft: "Wir fahren siegeshungrig nach Tirol."

Um einen Platz in der Bundesliga geht es morgen auch für Blau-Weiß Linz: Im Zweitliga-Spitzenduell mit St. Pölten muss ebenso fast ein Sieg her (20.30 Uhr, ORF Sport+), bei aktuell einem Punkt Rückstand vier Runden vor Schluss.

Als der LASK den Titel verspielte

Vor sieben Jahren hielten bei St. Pölten im Entscheidungsspiel um den Aufstieg zu Hause die Nerven – beim 3:2 gegen den LASK. Der damalige LASK-Verteidiger Christian Ramsebner hatte den Elfmeter zum 0:1 verursacht, morgen führt er St. Pölten als Kapitän auf das Feld.

