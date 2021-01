Rieder "Spionage" bei der Admira soll heute helfen

Nach zwei Niederlagen in Serie ist das heutige Spiel gegen Tabellen-Schlusslicht Admira für Fußball-Bundesligist SV Guntamatic Ried (Josko-Arena, 17 Uhr) auf jeden Fall richtungsweisend.

Vielleicht hilft ja die "Spionage", die die Innviertler vergangene Woche machen konnten. Beim 2:2-Auftaktmatch der Niederösterreicher gegen St. Pölten hat Gerhard Schweitzer trotz der coronabedingten Beschränkungen einen Platz im fast leeren St. Pöltener Stadion bekommen.

Gestern gab es ein ausführliches Gespräch mit Trainer Miron Muslic. Die wichtigste Botschaft: "Das ist nicht mehr die Admira aus dem Herbst. So spielt kein Tabellenletzter." Dass die Niederösterreicher am Dienstag gegen die Wiener Austria mit 0:4 verloren haben, macht die Aufgabe für die Rieder nicht leichter. Schweitzer: "Der größte Fehler bei der Niederlage im Herbst war, sich selbst nach den guten Leistungen in den ersten drei Spielen davor zu überschätzen und den Gegner zu locker zu nehmen. Das 1:3 gegen die Admira war dann die schwächste Saisonleistung."

Änderungen sind fix

Im Frühjahr waren Rieds Leistungen beim 0:1 gegen die Austria und dem 0:3 in Salzburg aber ohnehin weit davon entfernt, um in eine Euphorie zu verfallen. Trainer Miron Muslic wird die Mannschaft heute schon gezwungenermaßen umstellen. Für den verletzten Daniel Offenbacher wird wohl Markus Lackner ins Team kommen. Auch eine Rückkehr zur Vierer-Abwehrkette ist wahrscheinlich. Dort dürfte Manuel Kerhe rechts wieder Luca Meisl ablösen. Constantin Reiner wird als überzähliger Innenverteidiger auf die Bank wandern.

Grüll dürfte ablösefrei gehen

Im Frühjahr noch weit hinter seiner Herbstform befindet sich Marco Grüll. Transferspekulationen wird es wohl noch bis zum Ende der Transferzeit am 8. Februar geben. Die Gefahr, den Spieler noch im Winter etwa an Rapid zu verlieren, bleibt dennoch gering. Die Gefahr, dass ein Verein wie etwa Rapid so tief in die Tasche greift, um Ried gar keine andere Wahl zu lassen, als Grüll im Abstiegskampf sofort ziehen zu lassen, ist gering. Am Ende wird es wohl darauf hinauslaufen, dass Grüll früher oder später bei einem Klub einen (Vor)vertrag für die kommende Saison abschließt und ein Teil jener Summe, der jetzt als Ablöse an Ried bezahlt werden müsste, dem Spieler als Handgeld bleibt.

Artikel von Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport h.bartl@nachrichten.at