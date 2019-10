Rieder in Top-Form: Frische durch Training

Die SV Guntamatic Ried ist aktuell nicht zu stoppen: Mit dem 3:2-Erfolg am Freitagabend in der 2. Fußball-Liga gegen Innsbruck sind die Innviertler mittlerweile schon seit acht Pflichtspielen ungeschlagen und holten in diesem Zeitraum sieben Siege. Bitter nur: Die Tabellenführung hat in der zweithöchsten Spielklasse weiter Klagenfurt inne. Die Kärntner gewannen im Sonntagsspiel auswärts bei FAC Wien 2:0.

Ob der Rieder Erfolgslauf auch am morgigen Dienstag im ÖFB-Cup bei Bundesligist SKN St. Pölten weitergeht? "Wenn wir an unsere Leistungsgrenze kommen, haben wir eine Chance", sagte Ried-Trainer Gerald Baumgartner selbstbewusst, der mit harter Arbeit auf dem Trainingsplatz vor dem Pokal-Fight gegen die Niederösterreicher die Spannung hoch halten will: "Seit der Länderspielpause haben wir jeden Tag trainiert." Um zwei Uhr früh kletterten seine Kicker am Samstag nach dem Auswärtsspiel in Tirol aus dem Bus, um zehn Uhr Vormittag bat der 54-Jährige seine Schützlinge wieder zum Training – und ließ auch am gestrigen Sonntag trainieren. Möglicherweise muss er seine Mannschaft aber auf einigen Positionen umstellen: Reuben Acquah ist kränklich, Balakiyem Takougnadi angeschlagen. Kennedy Boateng könnte noch geschont werden.

Den ersten Punkt in Amstetten konnte Blau-Weiß Linz beim 2:2-Unentschieden einfahren. Die Niederösterreicher lagen mit zwei Chancen schon 2:0 vorne, das Djuricin-Team schlug in der zweiten Hälfte aber zurück. Der FC Juniors OÖ unterlag den Young Violets 2:4, hätte aber beinahe ein 0:3 in ein 3:3 verwandelt. Vorwärts Steyr bleibt nach dem 1:1 in Lafnitz Vierter.

