Spanische Tor-Festspiele bei Cup-Auftakt der SV Ried

In der Anfangsphase tat sich das Team von Trainer Gerald Baumgartner aber schwer: Abwehrchef Thomas Reifeltshammer (15.) und Ried-Tormann Johannes Kreidl (27.) mussten zwei Mal in höchster Not retten. Balakiyem Takougnadi (14.), Julian Wießmeier (22.) und Jefté Betancor (29.) ließen Top-Chancen liegen, besser machte es Manuel Kerhe, der die Innviertler in der 32. Minute in Führung brachte.

Dann begannen die spanischen Tor-Festspiele: Eine tolle Kombination über Stefan Nutz und Marco Grüll schloss Betancor in der 41. Minute zum 2:0 ab. Zwei Minuten später stand er nach einem idealen Zuspiel von Ante Bajic abermals goldrichtig.

In der zweiten Hälfte traf auch noch Canillas, der zweite spanische Sommer-Neuzugang der SV Ried (80.). Im Finish hielt Rieds Keeper Kreidl die Null fest: Der 23-Jährige parierte den Elfmeter von Ex-Bundesliga-Profi Mario Sara.

ASK-BSC Bruck/Leitha (RL Ost) - SV Ried 0:4 (0:3).

Tore: Kerhe (32.), Jefte (41., 43.), Canillas (80.)

Das Spiel zum Nachsehen:

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. SV Ried

ÖFB-Cup Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at