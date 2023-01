Rieder Abstiegsrivale rüstet auf

In der Fußball-Bundesliga rangiert die SV Guntamatic Ried mit zwei Punkten Vorsprung auf den TSV Hartberg an vorletzter Stelle. Die Steirer haben in der Winterpause bis jetzt ordentlich umgerührt. Mit Markus Schopp wurde nicht nur ein neuer Trainer präsentiert, der gleichzeitig auch die Position des Sportdirektors übernommen hat. Auch auf dem Transfermarkt hat man sich bereits umgesehen.

Es dürfte zumindest zwei Österreich-Rückkehrer geben, die den Kader auch qualitativ verbessern werden. Spielmacher Donis Avdijaj, im Sommer von Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda zum FC Zürich geholt, bekommt seit Fodas Entlassung keine Spielzeit mehr. Der 26-Jährige soll sich mit den Hartbergern bereits einig sein. Es fehlen angeblich nur noch Details. Mit Turgay -Gemicibasi soll es noch einen zweiten prominenten Heimkehrer geben.

Durchbruch bei Blau Weiß Linz

Der 26-Jährige, der einst beim FC Blau-Weiß Linz den Durchbruch geschafft hat, soll ebenfalls vor der Rückkehr stehen. Bei seinem aktuellen Klub Kasimpasa in der Türkei erhält Gemicibasi kaum Spielzeit, weshalb er auch finanzielle Abstriche in Kauf nehmen soll. Gemicibasi war im Sommer nach einer Top-Saison bei Austria Klagenfurt in die Türkei gewechselt.

