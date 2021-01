Rieder Abschlusstraining fand ohne Miron Muslic statt

"Fußball ist unser Leben, denn König Fußball regiert die Welt" – an den Uralt-Klassiker wird sich wohl auch Rieds Neo-Trainer Miron Muslic vor dem heutigen Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga bei Meister Salzburg (18.30) erinnert haben. Denn beim 38-Jährigen drehte sich vor allem in dieser Woche alles um das runde Leder.