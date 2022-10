Zum Glück war dieses 63-Meter-Eigentor am Ende unerheblich. Die SV Guntamatic Ried bleibt trotz des gestrigen 2:1 (2:0)-Siegs über den Wolfsberger AC zwar Tabellenletzter. Allerdings gelang mit dem ersten Sieg nach acht erfolglosen Liga-Versuchen ein ganz wichtiger Befreiungsschlag, der nur durch ein Eigenverschulden am Ende noch kurz in Gefahr war. Da wurde in der 91. Minute ein 63-Meter-Rückpass von Matthias Gragger zum Eigentor.