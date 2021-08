Ried wird unter Heraf wieder zur Heimmacht

"Die Fans haben einen unfassbaren Anteil an unseren beiden Siegen. Das treibt uns an und ich hoffe, dass uns die Zuschauer weiter so unterstützen", sagte SV Ried-Trainer Andreas Heraf nach dem 2:1 in der Fußball-Bundesliga gegen die Admira – dem zweiten Sieg im dritten Saisonspiel.