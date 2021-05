Ried will sich vor Fans mit Sieg verabschieden

Pünktlich zum Finale der Fußball-Bundesliga kehren beim heutigen Heimspiel der SV Guntamatic Ried gegen die Wiener Austria (19 Uhr) die Fans in die Josko Arena zurück. 2640 Innviertler Anhänger werden zum Saisonabschluss dabei sein. "Wir wollen eine coole Performance vor unseren Fans abliefern. Das wäre noch einmal ein sauberer Abschluss", sagt Ried-Trainer Andreas Heraf.

Davor, dass er von der mittlerweile schon ungewohnten Stadion-Atmosphäre übertönt werden könnte, hat der 53-Jährige keine Angst. "Wenn ich eine Botschaft an den Mann bringen will, schaffe ich das auch so", sagt Heraf mit einem Schmunzeln. Gegen die Veilchen aus Wien wird er noch einmal die beste Mannschaft aufbieten – unabhängig davon, ob die Spieler auch in der kommenden Saison das Ried-Trikot tragen werden: Top-Scorer Marco Grüll bekommt vor seinem Wechsel zu Rapid Wien ein Abschiedsspiel, auch bei Kennedy Boateng könnte es nach vier Jahren in Ried der letzte Auftritt sein. Aktuell liegen die Vorstellungen des Innenverteidigers und jene des Klubs noch weit auseinander.

Eine andere Identifikationsfigur trägt dafür auch in der kommenden Saison Schwarz-Grün: Die Verlängerung des Vertrags von Marcel Ziegl steht kurz bevor. Auch sein Kontrakt wäre im Sommer ausgelaufen.

Ex-Rieder bei Austria im Gespräch

Während es für Ried heute nur mehr um einen versöhnlichen Abschluss vor den eigenen Fans geht, kämpft die Austria in der Qualifikationsgruppe im Fernduell mit Hartberg (bei St. Pölten) um die bessere Ausgangsposition für das Europacup-Playoff. Hinter den Kulissen wird ein neuer Trainer gesucht: Manfred Schmid und Hartbergs Markus Schopp sollen im Rennen sein. Den Posten des Sportvorstands könnte der Ex-Rieder Manuel Ortlechner übernehmen.

Die Admira muss zum Saisonabschluss gegen Altach mit einer Notelf antreten: Wegen 15 Corona-Fällen wird der Kader mit Spielern des Amateur-Teams und der U18 aufgefüllt.