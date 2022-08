"Es sind zwei Mannschaften auf Augenhöhe", sagt Ried-Trainer Christian Heinle vor dem morgigen Auswärtsspiel bei Austria Klagenfurt, in dem seine Elf vor allem die Performance in der Fremde – in der Vorsaison schlossen die Innviertler die Spielzeit als Letzter in der Auswärtstabelle ab – verbessern will: "Wir wollen an die zweite Halbzeit gegen Sturm anknüpfen und auswärts ein anderes Gesicht zeigen als in der vergangenen Saison." Obwohl die Kärntner in den bisherigen drei Runden