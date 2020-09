Ried verlor das Elfmeterschießen gegen die Austria

Zweites Spiel, zweites Elfmeterschießen für die SV Guntamatic Ried: Beim 1:2 (0:1) gegen die Wiener Austria gab es bereits den vierten und fünften Strafstoß binnen 180 Minuten bei Spielen mit Innviertler Beteiligung. Hatten die Rieder vergangene Woche beim 3:2 gegen Wattens noch selbst zwei Elfmeter erhalten, so gingen diesmal beide an den Gegner.

Die Violetten verwerteten beide Strafstöße durch Christoph Monschein. Einen (berechtigten) sechsten Penalty gab es nicht, weil Referee Rene Eisner den Innviertlern in der 94. Minute jenen vorenthielt, als Valentin Gruber im Zweikampf von Austrias Benedikt Pichler getroffen wurde.

So richtig klar war nur der erste: Nach Foul von Manuel Kerhe an Wimmer lupfte Christoph Monschein den Ball – ziemlich frech – zum 0:1 ins Netz (37.). "Ich habe mir schon vor dem Elfer vorgenommen, dass ich so schießen werde", sagte der Teamstürmer.

Schade, denn das Rieder Defensivkonzept hatte bis dahin sehr gut gegriffen. Auch den zweiten Treffer erzielte Monschein vom Elfmeterpunkt (65.). "Viel war da nicht", sagte Michael Lercher. "Ich hätte das Tor gemacht, wenn ich nicht vor dem Abschlussversuch getroffen worden wäre", entgegnete der gefoulte Schütze.

Rieder wieder charakterstark

Positiv war, dass die Rieder erneut Charakter zeigten. Die Austria war mit dem 2:0 im Rücken einem weiteren Treffer zwar näher, Ried steckte aber nicht auf und bekam noch einmal die Chance, als Austrias Jarjue einen Eckball zum 1:2 ins eigene Tor verlängerte (90.). Danach drängte Ried den Gegner in den eigenen Strafraum. Auch wenn ein Punkt sehr glücklich gewesen wäre – ein Elfmeterpfiff nach Foul an Grubeck in Minute 94 hätte noch einmal alles gedreht.

"Wir haben uns vorgenommen, defensiv gut zu stehen, das haben wir gut hinbekommen. Der Elfer zum 0:1 war sehr unglücklich, weil Manuel Kerhe seinen Gegenspieler nicht gesehen hat. Dadurch ist das Foul zustande gekommen", sagte Rieds Trainer Gerald Baumgartner nach dem Spiel. "Es ist schade, weil wir der Austria trotzdem das Leben sehr schwer gemacht haben. Wenn man verliert, dann muss man zumindest aus dem Spiel lernen. Ich denke, dass uns das gelingen wird." In der Tabelle liegt Ried auf Rang fünf. (haba)

