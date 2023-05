0:1 gegen Altach: SV Ried vor dem Abstieg

Beim Schlusspfiff sanken die Rieder Spieler auf den Boden, während die Altacher feierten: Nach dem 0:1 gegen die Vorarlberger brauchen die Innviertler in den verbleibenden beiden Runden ein kleines Fußball-Wunder, um den dritten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga abzuwenden.

Drei Punkte beträgt der Rückstand auf die Vorarlberger, dem letzten Konkurrenten, den die Rieder noch einholen könnten. Dazu kommt der Stern in der Tabelle durch die Abrundung der Altacher Punkte nach dem Grunddurchgang – Ried müsste also vier Zähler mehr holen als Altach, um in der Bundesliga zu bleiben. „Die Widerstandfähigkeit ist ungebrochen. Es wird jetzt extrem schwierig, aber wir haben noch immer die Chance“, sagte Trainer Maximilian Senft. „Unser Job ist jetzt, zwei Mal drei Punkte zu holen.“ Zwei Bundesligasiege in Serie sind Ried nur im Oktober gelungen, der bisher letzte Dreier ist mehr als zwei Monate her.

Ausgerechnet ein Eigentor entschied die Partie: Stefan Haudum war bei einem Corner zum Kopfball gekommen, von der Latte sprang der Ball auf den Oberschenkel von David Ungar und von diesem ins Tor – 0:1 (83.). Noch bitterer: Beim Kopfball Haudums stand Altachs Lukas Jäger unmittelbar vor Ried-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger in Abseitsposition, doch nach Ansicht von Schiedsrichter Harald Lechner nicht in strafbarer. „Er blockiert ihn bei der Abwehr, das schaut für mich stark nach Abseits aus“, sagte Senft. Ebenso ärgerte ihn die Leistung im so wichtigen Spiel. „Wir sind absolut sauer auf uns selbst.“

Dabei hatte es so gut begonnen: Angepeitscht von 7300 Fans – die Josko-Arena war ausverkauft – starteten die Rieder gut in die Partie: Seifedin Chabbi verfehlte nach vier Minuten eine Hereingabe von Philipp Pomer nur knapp. Der 25-Jährige gab nach seiner Verletzung sein Comeback in der Startelf, er ersetzte den gesperrten Linksverteidiger Roko Jurisic. Noch näher dran an der Führung waren aber die Gäste: Tin Plavotic rettete bei einem Schuss von Csaba Bukta auf der Linie. Es war wohl die letzte Aktion des Ried-Abwehrspielers in dieser Saison: Er verletzte sich dabei und musste nach zehn Minuten ausgewechselt werden. Es besteht der Verdacht auf Muskelfaserriss.

Pomer: „Noch sind wir nicht abgestiegen“

Die Innviertler waren geschockt über den Ausfall des besten Torschützen, starteten dann aber auch in die zweite Hälfte furios: Zwei Minuten nach Wiederanpfiff hatte abermals Chabbi schon den Torschrei auf den Lippen: Nach einem Gestocher schoss er aus acht Metern aber Altach-Schlussmann Tino Casali an.

Danach neutralisierten sich beide Teams – zu viel stand für auf dem Spiel, um Risiko zu gehen. Kurz nach Altachs Führung hätte Ungar sein Eigentor gutmachen können: Nach einer Ecke fehlten wenige Zentimeter. Zum Klassenerhalt fehlt dagegen nun ganz viel. „Noch sind wir nicht abgestiegen“, sagte Philipp Pomer. „Die Rechnung kann noch aufgehen.“

