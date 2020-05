Noch immer herrscht bei den österreichischen Zweitliga-Vereinen Ungewissheit, ob die Saison 2019/2020 noch fortgesetzt werden kann. Das Training kann voraussichtlich am 15. Mai – wohl vorerst in Kleingruppen – wieder aufgenommen werden. Bei der SV Ried arbeitet man im Hintergrund intensiv daran, dass man in der kommenden Spielzeit Teil der Fußball-Bundesliga sein wird. "Ich kann mir gut vorstellen, dass in der Zweiten Liga noch gespielt wird.