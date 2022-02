Ried und der LASK müssen riskieren

"Wir können, müssen aber nicht", übt sich Robert Ibertsberger, Trainer der SV Guntamatic Ried, vor dem so wichtigen heutigen Heimspiel gegen die WSG Tirol in Understatement. Der 45-Jährige weiß aber auch ganz genau: Bei drei verbleibenden Runden im Grunddurchgang muss gegen die Tiroler im Kampf um die Meistergruppe heute ein Sieg her. Aus den drei Spielen gegen Tirol, in Klagenfurt und Sturm Graz müssen wohl mindestens sechs Punkte her. Die heutige Aufgabe ist zumindest auf dem Papier die einfachste. Die Tiroler müssen heute ebenfalls riskieren, um mit einem Sieg die eigene Mini-Chance am Leben zu erhalten. Ried-Trainer Robert Ibertsberger blickt aber nur auf das eigene Team: "Wir haben schon zum Frühjahrsstart in Wolfsberg das Spiel dominiert. Wir haben auch mittlerweile genügend Selbstvertrauen, dass uns eine Niederlage nicht aus dem Konzept wirft."

Er muss sein Team heute umstellen: Wegen des coronabedingten Ausfalls von Leo Mikic feiert Nene Dorgeles sein Startelf-Debüt, Daniel Offenbacher ersetzt Marcel Ziegl. Beim Gegner fällt mit Thomas Sabitzer der Dreifach-Torschütze aus dem Hinspiel aus. Ob Top-Stürmer Giacomo Vrioni wieder im Kader steht, ist ungewiss. Die Juventus-Turin-Leihgabe stand beim Frühjahrsauftakt gegen Sturm Graz (2:2) aus disziplinären Gründen nicht im Aufgebot. Mit seiner Qualität (neun Tore) wäre er für den Angriff auf die Top-Sechs aber enorm wichtig. "Wir wissen, dass sich Wattens in Lohnsburg vorbereitet und dass Vrioni dabei ist", sagte Ibertsberger mit einem Schmunzeln.

Westtribüne im Cup offen

Auf die Fans im Westsektor hinter dem Tor muss Ried heute noch verzichten. Im Cup-Halbfinale gegen Hartberg ist die Tribüne dann doch wieder offen. Im Notfall werden 500 Sitzschalen montiert, um im Spiel des Jahres auf den "12. Mann" zählen zu können.

LASK: Nur mit einem Sieg gibt es für die Linzer ein Finale gegen Salzburg

Für den LASK gibt es heute bei der Admira nur ein Ziel: Es muss um jeden Preis ein Sieg her, um nächste Woche gegen Red Bull Salzburg daheim ein echtes Finale zu haben. Nur mit einem vollen Erfolg lebt die Minichance, um ins Meister-Play-off einzuziehen. Und nur mit einem vollen Erfolg machen auch all die Gedanken wirklich Sinn, die man sich im Hintergrund bereits macht, um nächste Woche gegen Salzburg doch ein volles Haus zu haben. Die Vorentwürfe der Bundesregierung zur nächsten Corona-Verordnung geben Anlass zur Hoffnung, dass man den Stehplatz wird öffnen können, ohne automatisch die gesamte Gastro zu schließen. Und gerade die Salzburger hatten in dieser Woche in der Champions League gezeigt, wie sehr man auch als Außenseiter gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner daheim über sich hinauswachsen kann.

Branko Jovicic Bild: GEPA pictures

Trainer Andreas Wieland: „Wir wollen an den ersten 65 Minuten aus dem Klagenfurtspiel anknüpfen und gleichzeitig die Eigenfehler minimieren.“

Um dieses Ziel zu erreichen, wird heute Neuzugang Branko Jovicic wohl erstmals von Beginn an die Linzer Zentrale beleben. Da Peter Michorl gesperrt ist und auch Hong verletzt nicht zur Verfügung steht, sind die personellen Ressourcen im Zentrum ohnehin begrenzt. Als Kader-Alternative für die Zentrale wird Marco Sulzner (18) von den Juniors OÖ hochgezogen. Der gebürtige Oberösterreicher, der bereits seit seinem 15. Lebensjahr im LASK-Nachwuchs spielt, hat gerade erst vor wenigen Wochen seinen Vertrag bei den Linzern verlängert.

Zehnter Sieg in Serie?

In der Abwehr wird Philipp Wiesinger wohl erstmals im Frühjahr in der Startelf stehen, Filip Twardzik dürfte auf die linke Außenverteidigerposition ausweichen, um den erkrankten René Renner zu ersetzen. Husein Balic wird noch geschont. Der Flügelspieler hatte einen Teil der Vorbereitung verpasst, weil er im Jänner beim Bundesheer seinen Dienst ableisten musste. Jetzt wird wohl die Belastung dosiert, um nicht eine längere Pause zu riskieren, nachdem Balic im Cup gegen Salzburg vorzeitig vom Platz musste.

Die Admira ist der Lieblingsgegner des LASK. Ein voller Erfolg heute wäre der zehnte Sieg im zehnten Liga-Spiel in Serie für die Schwarz-Weißen.