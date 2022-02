Ried-Trainer Ibertsberger: "Wir haben zwei Endspiele"

Den ersten Matchball hat die SV Guntamatic Ried mit dem 1:1 in Klagenfurt vergeben. Jetzt warten auf die Innviertler zwei K.-o.-Duelle innerhalb von fünf Tagen: Morgen geht es gegen Hartberg im ÖFB-Cup-Halbfinale um den vierten Einzug in das Endspiel (18 Uhr, ORF 1), am Sonntag gegen Sturm Graz um einen Platz in der Meistergruppe. Nur ein Sieg garantiert den Einzug in die Top Sechs.

"Wir haben zwei Endspiele. Es kann himmelhoch jauchzend werden oder ins Tal der Tränen gehen. Es kann beides passieren", sagte Rieds Trainer Robert Ibertsberger. Der große Vorteil: Beide Partien finden in der Josko Arena statt. Ibertsberger: "Mit den Zuschauern im Rücken ist viel möglich."

15 Heimspiele ungeschlagen

Seit 15 Partien sind die Rieder zu Hause ungeschlagen, darunter zwei Siege gegen Hartberg (3:2, 1:0). Die Vorbereitung auf das Halbfinale gegen die Steirer begann unmittelbar nach dem Schlusspfiff in Klagenfurt – da wurden schon die ersten Regenerationsmaßnahmen getroffen.

Hartberg kann sich ganz auf das morgige Spiel konzentrieren, der Zug in die Meistergruppe ist durch das 0:3 gegen Sturm Graz endgültig abgefahren. "Wir haben eine Riesenchance", sagte Trainer Kurt Russ.

Das zweite Team im Endspiel in Klagenfurt am 1. Mai wird erst in zwei Wochen ermittelt. Die Partie zwischen Wolfsberg und Salzburg wurde auf den 16. März verschoben.