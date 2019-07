Ried testet gegen einen Kultklub

In Windischgarsten (18 Uhr) trifft der Fußball-Zweitligist auf den deutschen Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin.

"Ein Verein mit einem super Namen. Wir freuen uns riesig auf das Spiel", sagte Ried-Trainer Gerald Baumgartner, der nach den Testspielen am Sonntag gegen 1860 München und am Dienstag gegen Admira heute abermals allen Spielern Einsatzzeit geben will – obwohl schon in der kommenden Woche im Cup gegen Regionalligist Bruck/Leitha das erste Pflichtspiel ansteht.

Die zuletzt angeschlagenen Ante Bajic und Bojan Lugonja sollen heute wieder dabei sein. Auf dem Prüfstand steht auch ein spanischer Spieler – zwischen den getesteten Tormännern Paul Gartler und Daniel-Edward Daniliuc fällt zeitnah eine Entscheidung. Vieles deutet auf den ehemaligen Rapid-Schlussmann Gartler hin. Mit der Verpflichtung von LASK-Kicker Reuben Acquah sieht es gut aus – zudem steht die Bestellung eines Co-Trainers vor dem Abschluss. Er soll aus der Umgebung kommen.

Kein Wiedersehen mit Ried gibt es vorerst bei Robert Zulj. Vor wenigen Wochen war er mit den "Eisernen" noch ins deutsche Fußball-Oberhaus aufgestiegen, im Sommer endete seine Leihe. Der 27-jährige Welser musste zu Hoffenheim zurück, eine Rückkehr nach Berlin konnte noch nicht fixiert werden. Dafür sind beim Kultklub die Österreicher um Kapitän Christopher Trimmel und Sommer-Neuzugang Florian Flecker dabei. (rawa)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Windischgarsten Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at