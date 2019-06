Ried surft wieder auf der spanischen Welle

Bei der SV Guntamatic Ried wird wieder Spanisch gesprochen: Zu Bundesligazeiten kickten neun Spanier bei den Innviertlern, jetzt sollen Canillas und Jefté Betancor die nötigen Tore in der 2. Fußball-Liga schießen, um ins Oberhaus zurückzukehren – und am besten schon zum Saisonauftakt zu Hause gegen Klagenfurt (26., 27. oder 28. Juli) damit beginnen.

"Ried hat mit Spaniern schon sehr gute Erfahrungen gemacht", sagte Trainer Gerald Baumgartner, der heute im Test gegen eine Bezirksauswahl in Jeging die ersten Eindrücke vom neu zusammengestellten Kader sammelt (17 Uhr). Während Ried einst in der dritten und vierten spanischen Liga fischte, kommen die Spanier diesmal von den Lokalrivalen in der 2. Liga: Jefté Betancor brachte es im Frühjahr auf fünf Tore für Vorwärts Steyr. "Er ist ein absoluter Wunschspieler", sagte Trainer Gerald Baumgartner, der den 25-Jährigen von der gemeinsamen Zeit in Mattersburg kennt. Canillas holte Ried von Blau-Weiß Linz: Für die Linzer erzielte der 22-Jährige sechs Tore, ehe ihn ein Riss des Syndesmosebands bremste.

Zwei Neue bei Blau-Weiß Linz

Schon im Winter hatte Ried Canillas verpflichten wollen. Die beiden Klubs tauschten Offensivspieler: In die Gegenrichtung wechselte Stefano Surdanovic. Auch der nächste Neuzugang der Blau-Weißen hat Ried-Vergangenheit: Fabian Schubert stürmte 2015 bis 2017 für die Innviertler. Über Sturm Graz und Hartberg landete er nun bei den Blau-Weißen, bei denen Trainer Goran Djuricin gestern mit sportmotorischen Tests die Vorbereitung anpfiff. Auf dem Rasen geht es wie bei den FC Juniors OÖ und Vorwärts Steyr am Montag los.

LASK testet in Zipf

Bei Vizemeister LASK ziehen die Neuzugänge Valentino Müller, David Schnegg und Thomas Sabitzer heute im Test gegen eine Bezirksauswahl in Zipf erstmals ihre neue Arbeitskleidung an (17 Uhr). Es ist die erste Gelegenheit unter Wettkampfbedingungen, sich bei Trainer Valérien Ismaël aufzudrängen. Das gilt besonders für Felix Luckeneder: Ob er nach seiner Leihe zu Altach beim LASK Zukunft hat, ist offen. Gernot Trauner wird nach seiner Knieoperation geschont, Christian Ramsebner ist angeschlagen. (mag)