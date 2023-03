Ried-Stürmer Monschein nach seiner Suspendierung: "Habe daraus gelernt"

"Dieses Tor war eine Erlösung", sagt Christoph Monschein, nachdem er die SV Guntamatic Ried in der Vorwoche zum 2:1-Erfolg bei Altach geschossen hatte – nach acht Liga-Spielen ohne Sieg. In dieser Tonart soll es weitergehen: Am Sonntag empfangen die Innviertler (Josko-Arena, 17 Uhr) in der Fußball-Bundesliga im letzten Spiel vor der Punkteteilung den Wolfsberger AC.