Ried-Sportchef Reifeltshammer: „Haben die Qualität, die Liga zu halten“

In der gestrigen Folge von „Talk und Tore“ war vor allem der Kampf um den Klassenerhalt das große Thema. Mit dabei: Ried-Sportchef Thomas Reifeltshammer, der trotz der prekären Lage der Innviertler weiter Freude an seinem Job hat: „Wir haben ein Privileg, dass wir im Fußball arbeiten dürfen. Es schweißt zusammen. In einer Kabine, wie es dort zugeht, speziell nach Siegen, dieses Gefühl bekommt man nur schwierig irgendwo anders. Niederlagen sind Phasen, die dazugehören. In diesen Phasen reift man als Persönlichkeit, als Spieler, als Verantwortlicher. Auch in diesen Phasen muss man positiv bleiben und viele Dinge mitnehmen.“

Der Druck ist in den vergangenen Wochen natürlich mehr geworden: „Es ist keine leichte Situation. Aus solchen Phasen kann man aber auch sehr viel mitnehmen. Ich glaube schon, dass wir ein Verein sind, der dann wieder zusammensteht und wir marschieren gemeinsam weiter. Wir haben noch sieben Runden zu spielen und da geht es nur gemeinsam. Ich bin absolut überzeugt, dass wir die Qualität haben, um die Liga zu halten.“

War in der Vorsaison die Punkteteilung eher ein Nachteil für die Wikinger, ist es heuer wieder umgekehrt. Reifeltshammer: „Es gibt viele Interessen. Die eine Seite sind die Vereine und die Spieler, auf der anderen Seite sind Medien, Fans, neutrale Beobachter und Sponsoren. Fußball ist Unterhaltungsbranche und in der Qualifikationsgruppe wird man sehr gut unterhalten. Ob die Qualität der Spiele dann gut ist, lasse ich dahingestellt. Wir als Verein SV Guntamatic Ried sind das dritte Jahr in der Bundesliga. Im ersten Jahr haben wir profitiert von der Punkteteilung, im zweiten Jahr haben wir 16 Punkte Vorsprung gehabt und sind noch hinten reingerutscht und heuer haben wir wieder profitiert. Man weiß als Verein, worauf man sich einlässt. Die Spannung ist absolut gegeben.“

Fankritik und eigene Fehler

Nicht nur der sportliche Druck steigt von Runde zu Runde - auch die Fankritik an den Rieder Entscheidungsträgern ist in den vergangenen Wochen gewachsen. „„Menschlich ist es natürlich nicht angenehm. Natürlich hat man schlaflose Nächte und überlegt viel. Solange ich das Gefühl habe, ich kann dem Verein helfen, werde ich zu 100% für den Verein da sein. Ich kann die Forderungen der Fans natürlich nachvollziehen. In dieser Phase muss man den Dialog mit den Fans suchen, damit sie auch gewisse Hintergründe besser verstehen können“, sagt Reifeltshammer und spricht ein Fantreffen in der vergangenen Woche an: „Es war ein sehr konstruktives und positives Gespräch. Man hat es beim Spiel gegen Tirol wieder gesehen, dass die Fans 90 Minuten die Mannschaft absolut unterstützt haben.“

Der 34-Jährige kann die Fankritik verstehen - und räumt auch eigene Fehler ein: „„Wir haben in der letzten Transferzeit gewisse Dinge aus wirtschaftlichen Gründen nicht umsetzen können. Wir haben uns in der Kaderplanung eine Achse zurechtgelegt und die ist uns leider im Laufe der Saison weggebrochen. Wir haben als Team versucht, diese im Winter aufzufangen, was uns unter dem Strich in der Wintertransferzeit besser gelungen ist. Natürlich gibt es immer wieder Kleinigkeiten, die ich jetzt anders machen würde. Fehler machen ist menschlich und das Wichtigste ist, was man aus diesen Fehlern lernt.“

Am besten bereits in der kommenden Transferzeit: Gegenüber den OÖN hat Reifeltshammer bereits angekündigt, dass sich vor allem offensiv einiges ändern muss. Mit David Ungar, Leo Mikic und Philipp Pomer hat der Klub zuletzt drei Optionen gezogen, auch der Vertrag von Schlüsselspieler Samuel Sahin-Radlinger wurde verlängert. „ Sami hat man nicht überzeugen müssen von unserem Verein. Wer Sami kennt, der ist ein Local Hero in Ried. Er ist seit seinem ersten Lebensjahr Fan von diesem Verein und hat ein unglaubliches Standing. Logisch, dass Sami sich mit seinen Leistungen für andere Vereine empfohlen hat. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es einfach ein unglaubliches Zeichen von ihm. Solche Qualität würden wir im Tor nicht bekommen, wenn Sami nicht in Ried geboren und sich so mit dem Verein identifizieren würde. Für mich ist er einer der besten Torhüter Österreichs.“

Senft hat volles Vertrauen

Unsicher ist es noch, wie es mit Stefan Nutz nach seinem Kreuzbandriss weitergeht - auch der Vertrag des Offensivspielers läuft im Sommer aus: „Stefan hat damals beim Aufstieg einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass der Verein wieder in der Bundesliga spielt. Wir haben ihm unmittelbar nach der Diagnose ein Vertragsangebot vorgelegt, dass er nächstes Jahr auch bei uns im Verein eine wichtige Rolle spielt. Wir werden ihn nicht hängen lassen und ich hoffe, dass er noch länger bei uns im Verein bleibt.“

Eine klare Meinung hat Reifeltshammer auch zu Neo-Trainer Maximilian Senft: „Ich bin zu 100% von ihm überzeugt. Es war eine mutige Entscheidung, aber wir sind völlig von dieser Entscheidung überzeugt gewesen. Er hat auch Mut, wenn er junge Spieler reinwirft, weil er von der Qualität dieser Spieler überzeugt ist.“ Das wird aber irgendwann nicht mehr reichen - es müssen Siege her. Bisher ist der Punkteschnitt von 0,83 Zählern in sechs Liga-Spielen noch nicht berauschend. Am Samstag in Altach haben die Wikinger die nächste Möglichkeit, diesen zu verbessern.

