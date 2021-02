Ried muss ohne Trainer Muslic auskommen

Die Vorbereitung findet aktuell ohne den Chefbetreuer statt. Muslic befindet sich so wie Sportkoordinator Wolfgang Fiala derzeit in Lindabrunn bei der Trainerausbildung zur UEFA-Pro-Lizenz und fehlte deshalb bereits gestern im Training. Auch heute leitet Co-Trainer Christian Heinle die Einheiten. Am Donnerstag wird erst am Nachmittag trainiert. Da sollte Muslic dann wieder dabei sein.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga

SV Ried Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.