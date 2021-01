Ried löste Vertrag mit Canillas auf

Die SV Guntamatic Ried einigte sich mit Canillas über eine Vertragsauflösung. „Für Canillas wäre es nicht einfach gewesen, in Ried zu weiteren Einsätzen zu kommen. Deshalb war es für beide Seiten gut, dass wir den Vertrag einvernehmlich auflösen konnten“, erklärte Sportkoordinator Wolfgang Fiala.

Im Sommer 2019 war der Spanier von Blau-Weiß Linz gekommen, konnte sich aber nicht durchsetzen. Nach einer Leihe zu Horn im vergangenen Frühjahr suchten die Innviertler seit Sommer vergeblich einen Abnehmer für den 24-jährigen Stürmer, der nur zehn Mal für Ried zum Einsatz kam und dabei zwei Tore erzielte. In der laufenden Saison schaffte er es nur einmal in der Matchkader für die Bundesliga, nur in der ersten Cup-Runde gegen Gleisdorf (5:3 nach Elfmeterschießen) spielte er auch.

Zweiter Abgang nach Ammerer

Die Trennung war nach der Leihe von Arne Ammerer zu Amstetten der nächste Schritt zur Kaderreduktion, die der neue Trainer Miron Muslic angestrebt hatte. Möglicherweise ergibt sich dadurch auch Spielraum für eine Neuverpflichtung.

