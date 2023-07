Geht es nach den nackten Zahlen, die SV Guntamatic Ried wäre nach dem Abstieg aus der Bundesliga der große Titelfavorit für die neue Saison in der zweiten Fußball-Liga. Die Innviertler kicken am Sonntag beim FAC laut OÖN-Recherchen mit einem Gesamtbudget von knapp sechs Millionen Euro die "Mission Wiederaufstieg" an.