Ried-Kapitän Marcel Ziegl: "Wir müssen an das Wunder glauben"

"Es ist noch ein weiter Weg bis Alabama", sagte der siegreiche Altach-Trainer Klaus Schmidt nach dem so wichtigen 1:0-Erfolg in der Fußball-Bundesliga bei der SV Guntamatic Ried. Auch wenn sich die Vorarlberger noch nicht in Sicherheit wiegen – es würde schon einen enormen Kraftakt der Innviertler benötigen, um den drohenden dritten Abstieg aus dem Oberhaus noch abzuwenden.