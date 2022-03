Cupfinale – wir kommen! Zehn Jahre nach dem zuvor letzten Einzug in das Endspiel des ÖFB-Pokals hat die SV Guntamatic Ried nach dem gestrigen 2:1-(0:0)-Sieg über Hartberg endlich wieder die Chance, die Trophäe ein drittes Mal nach 1998 und 2011 ins Innviertel zu holen. "Jetzt ist für uns alles möglich. Nach dem schweren Spiel am Sonntag gegen Klagenfurt jetzt wieder voll auf den Punkt da zu sein, war schon unglaublich", sagte Trainer Robert Ibertsberger nach dem Triumph der Innviertler.

Und mit dem 21-jährigen Felix Seiwald war es ausgerechnet das Rieder "Eigengewächs", das die überlegenen Innviertler nach 61 Minuten zum 1:0 und in Richtung Finale am 1. Mai in Klagenfurt schoss. Zwar wurde sein Schuss noch von einem Hartberger abgefälscht. Doch der Treffer gehörte dennoch ganz dem Rieder Außenverteidiger, der davor noch nie für die Rieder Profis getroffen hatte. Bereits als 14-Jähriger war er von der USV Flachau zu den Riedern gewechselt. Neben dem Fußball absolviert er aktuell auch ein Tourismusmanagement-Studium.

Julian Wießmeiers Elfertor zum 2:0 für die SV Ried. Bild: Apa

Und knapp vor Saisonbeginn war überhaupt noch nicht festgestanden, ob er überhaupt im Profikader der Rieder stehen würde. Als Kooperationsspieler hatte Seiwald bereits bei Zweitligist SK Vorwärts Steyr trainiert, ehe er wieder zurückbeordet wurde – auch deshalb, weil mit Mathias Gragger ein zweiter Rieder Eigenbauspieler so lange ausgefallen war. Gestern bezahlte er sich, dem Verein und den 3700 begeisterten Fans mit seinem Tor alles zurück. "Der Finaleinzug war ein Traum von uns allen. In so einem Spiel zu treffen freut mich natürlich besonders." Und Kapitän Marcel Ziegl appellierte bereits an die Fans: "Ich hoffe, dass jetzt die gesamte Region nach Klagenfurt zum Finale pilgert. Das ist etwas ganz Großes für Ried."

Ried dominierte das Spiel

Die Rieder hatten das Spiel von der ersten Minute an dominiert – auch wenn es in der ersten Halbzeit auf beiden Seiten noch kaum nennenswerte Chancen gab.

In der zweiten Halbzeit wurde das erhöhte Risiko der Innviertler dann Schritt für Schritt belohnt. Gleich nach dem Seitenwechsel kam Nene bei einer herrlichen Vorlage von Philipp Pomer noch etwas zu spät. In der 58. Minute hatten die Innviertler dann Glück: Donis Avdijaj war der Rieder Abwehr nach einem Zuspiel in die Tiefe enteilt, verzog alleine vor Rieds Samuel Sahin-Radlinger aber knapp am langen Eck vorbei. Für diese vergebene Chance wurden die Hartberger dann nicht nur mit Seiwalds 0:1 bestraft. Zehn Minuten später ging Stefan Nutz nach einem Zweikampf im Strafraum zu Boden. Julian Wießmeier ließ sich die Chance nicht entgehen und schickte Hartbergs Torhüter René Swete in die falsche Ecke – 2:0 (71.). Zwar kamen die Hartberger in der Folge fast aus dem Nichts durch Philipp Sturm noch zum Anschlusstreffer (76.).

Doch am Ende ließen sich die Innviertler ihren hochverdienten Einzug ins Cupfinale nicht mehr nehmen. Der Gegner wird erst in zwei Wochen beim Spiel zwischen dem Wolfsberger AC und Salzburg ermittelt. Für die Rieder zählt jetzt aber vorerst ohnehin nur das nächste Finale am Sonntag gegen Sturm, bei dem es um den Einzug in die Meistergruppe geht. Trainer Robert Ibertsberger: "Dieser Sieg war ein richtiger Booster."