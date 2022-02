Schlägt am Sonntag im direkten Duell um ein Ticket in der Meistergruppe bei Austria Klagenfurt wieder das Super-Duo von Fußball-Bundesligist SV Guntamatic Ried zu? Mit einem vollen Erfolg könnten die Innviertler den aktuellen Tabellenvierten überholen – und hätten eine Runde vor Ende des Grunddurchgangs eine Top-Ausgangsposition für einen Platz in der oberen Tabellenhälfte.