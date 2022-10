Gelingen der SV Guntamatic Ried am Sonntag in der Fußball-Bundesliga in Lustenau nach zwei Liga-Erfolgen und dem 3:2 in Horn im Cup erstmals seit 2013 vier Pflichtspiel-Siege in Serie? "Es wäre schön, wenn wir am Sonntag auch den vierten Sieg bejubeln können. Aber wir haben schon im ersten Spiel gesehen, dass Lustenau ein richtig starker Gegner ist", sagt Ried-Trainer Christian Heinle.

Für den 37-Jährigen wäre ein Auswärtssieg im Ländle das i-Tüpfelchen auf einer Traum-Woche: Während seine Kicker schon heute nach Vorarlberg reisen, gibt Heinle seiner Lisa bei der kirchlichen Hochzeit in Utzenaich das Ja-Wort. Er reist erst am Spieltag mit Sportchef Thomas Reifeltshammer nach.

Ausgerechnet ein Ex-Rieder will als Hochzeits-Crasher auftreten: Stefano Surdanovic kickt seit Sommer bei Lustenau. Einst war er als Akademiespieler und Jung-Profi (2013 bis 2019) im Innviertel aktiv. "Wir wollen die Niederlage vom Hinspiel in Ried wiedergutmachen. Natürlich will ich Ried auch zeigen, dass ich es draufhabe", sagt Surdanovic, der nach dem Abstieg im Sommer mit der Admira auch mit einer Rückkehr nach Ried liebäugelte: "Mein Manager hat auch angefragt, aber Ried hat keinen Spieler mehr gebraucht." Es folgte der Wechsel nach Vorarlberg: "Ich hatte eigentlich alles vorbereitet gehabt, um länger bei der Admira zu bleiben. Mit dem Abstieg wurde der Traum von der Bundesliga plötzlich wieder gestoppt. Ich bin dankbar, dass sich die Gelegenheit mit Lustenau ergeben hat."

Vorbild Muhammed Cham

Und es soll weiter nach oben gehen: "Muhammed Cham hat es vorgemacht", spricht er den Weg von Österreichs Neo-Nationalteamspieler an, der jetzt bei Lustenaus Kooperationsklub Clermont Foot in Frankreich spielt. (rawa)