Ried gegen Rapid ohne den Cheftrainer?

Eigentlich wollte Gerald Baumgartner die Länderspielpause nutzen, um die Mannschaft der SV Guntamatic Ried nach dem so wichtigen Sieg gegen Hartberg (2:0) einen weiteren Schritt nach vorne zu bringen. Bitter: Der 56-Jährige konnte seitdem krankheitsbedingt kein einziges Training leiten. Fehlt Baumgartner sogar beim Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (Josko Arena, 17 Uhr) gegen Rapid Wien? "Es wird von Tag zu Tag besser, ob ich am Sonntag dabei sein werde, kann ich noch nicht sagen. Ich habe aber vollstes Vertrauen in mein Betreuerteam", sagt Baumgartner, der zuletzt wegen Fieber fehlte.

Co-Trainer Gerhard Schweitzer übernahm in der Länderspielpause mit Unterstützung von Mario Messner die Trainingseinheiten – Baumgartner tauschte hingegen Hütchen oder Pfeife gegen Handy und Laptop. "Ich hatte im Homeoffice viel Zeit, um mir Videos von Rapid anzusehen. Vor und nach den Trainings hatte ich ständig Kontakt mit meinen Trainerkollegen." Die in den Genuss kamen, erstmals mit dem kompletten Kader arbeiten zu können: Die Langzeit-Verletzten Kennedy Boateng und Ante Bajic kamen auch in einem Testspiel gegen Zweitligist Vorwärts Steyr (1:1) zum Einsatz. Eine weitere gute Nachricht: Die gestrigen Corona-Tests der Innviertler waren alle negativ. Jetzt muss nur noch der Häuptling der Wikinger fit werden.

LASK mit dichtem Kalender

Für den LASK geht es bereits morgen auswärts gegen Hartberg weiter, ehe am Donnerstag Antwerpen zum Europa-League-Spiel nach Linz kommt.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at