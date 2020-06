Ried feierte nach 3:1-Sieg vor der leeren Tribüne

Kurz dachte man nach dem 3:1 der SV Guntamatic Ried über Lafnitz, dass das Match doch vor Publikum gespielt wurde. Da setzte sich die Mannschaft wie gewohnt vor die Stehplatztribüne, um zu feiern. Doch die „SV-Ried“-Sprechchöre wurden nur vom Band abgespielt. Die Geste war dennoch schön. Und Ried knüpfte dort an, wo man vor der Corona-Pause aufgehört hatte.

In der Anfangsphase lief beim Team von Trainer Gerald Baumgartner noch nicht alles rund. In der 19. Minute zeigte sich aber die Leichtigkeit, die auch vor der Saisonunterbrechung schon da war: Stürmer Jefte Betancor ließ nach einer Vojkovic-Flanke mit einem schönen Haken Lafnitz-Verteidiger Milos Jovicic aussteigen – dieser wusste sich im Strafraum nur mit einem Foul zu helfen. Der Spanier trat selber an und verwandelte vom Punkt ins linke Eck – 1:0.

Mit der zweiten gefährlichen Aktion (33.) bauten die Wikinger den Vorsprung aus: Stefan Nutz hatte eine Standardsituation genau auf den Kopf von Kapitän Thomas Reifeltshammer gezirkelt, der nur noch einköpfen musste.

In der zweiten Halbzeit schalteten die Rieder einen Gang zurück – und wurden mit dem Anschlusstreffer der Steirer durch Kresimir Kovacevic (75.) bestraft. Kurios: Der 25-Jährige Kroate war im Winter noch im Probetraining bei der Baumgartner-Elf. Im Finish machte Joker Bernd Gschweidl (86.) mit dem 3:1 alles klar. Dank des Heimsiegs erhöhten die Rieder den Druck auf Titelrivale Austria Klagenfurt und bauten den Vorsprung auf elf Punkte aus: Die Kärntner sind erst am morgigen Sonntag gegen Kapfenberg im Einsatz.

Blau-Weiß hielt Abstand

Mit einem Remis und einer Niederlage starteten die beiden OÖ-Klubs Vorwärts Steyr (0:0 bei FAC Wien) und Blau-Weiß Linz (0:3 gegen die Young Violets). Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen: Weil der Platz in der Kabine von Gegner FAC überschaubar ist, hielt Vorwärts-Trainer Willi Wahlmüller seine Mannschaftsbesprechung vor dem Anpfiff auf der Gästetribüne ab. Beim 0:0-Remis dürfte er die richtigen Worte gefunden haben.

Mit Schutzmasken stiegen die Spieler des FC Blau-Weiß Linz in den Doppeldecker-Mannschaftsbus ein, und ließen immer einen Platz frei. Beim 0:3 gegen die Young Violets hielt man auch im Spiel zu oft unfreiwillig den Sicherheitsabstand übergenau ein. Nach einem Fehler von Gasperlmair kam Austrias Cavlan an der Strafraumgrenze frei zum Schuss - 0:1 (5.). Damit kassierten die Linzer auch das erste Tor überhaupt nach Wiederaufnahme der zweiten Liga. Sekunden vor der Halbzeit düfte man in Gedanken schon in der Kabine gewesen sein. Die Wiener schlossen einen schnellen Gegenzug durch Hahn mit dem 0:2 ab. Handl traf in der Schlussminute nach einem Corner per Kopf auch noch zum 0:3 (90.).

FC Juniors bald in Wels

Mit dem FC Juniors OÖ steigt heute der letzte OÖ-Zweitligist wieder in das Liga-Geschehen ein. Das Team von Trainer Gerald Scheiblehner empfängt Wacker Innsbruck. Es ist das einzige Juni-Heimspiel, das in Pasching ausgetragen wird. Die restlichen Partien finden in Wels statt, um den Stadionrasen bis zum Ende der Erstliga-Saison zu schonen. FC Juniors-Stürmer Rene Gartler hat bereits Geisterspielerfahrung: 2012 war er bei Rapid, als man nach Derby-Ausschreitungen gegen die Austria in der Folge ohne Zuschauer spielte. „Das war schon eine sehr eigenartige Atmosphäre.“

