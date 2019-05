Ried: Erneut drei Runden vor Schluss Nerven verloren

Wieder ist man ab sofort von der Konkurrenz abhängig. So wie auch 2017 beim 1:1 gegen St. Pölten, in dem man die Chance wegwarf, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. Und auch 2018 beim 0:1 gegen Hartberg kassierte man drei Runden vor Schluss jene Punkteabzüge, die im Finish entscheidend waren. Auch jetzt haben die Innviertler das Saisonziel in den ausstehenden beiden Partien nicht mehr in der eigenen Hand. Zwei Siege gegen Blau-Weiß Linz und die FC Juniors OÖ wären zu wenig, wenn Konkurrent Wattens seine Spiele gewinnt.

Baumgartners Verdacht

"Es ist schon eigenartig, wenn ein Team, für das es um nichts mehr geht, aus welchem Grund auch immer, wie aufgezogen spielt. Der Gegner war mehr als 100 Prozent motiviert", sagte Rieds Trainer Gerald Baumgartner, und sprach damit indirekt auch das angebliche Finanz-Doping aus Wattens für die Kärntner an, das die Klagenfurter auch gestern bestritten.

Klagenfurt-Trainer Robert Micheu: "Wir sind bereits am Samstag angereist, warum sollten wir zwei Tage verschwenden, um dann im Match selbst Urlaub zu machen? Wir haben gewusst, dass wir hier eine Überraschung liefern können. Mich ärgert nur, dass wir nach dem 1:0 nicht das zweite Tor nachgelegt haben."

So kamen die Innviertler nach Hödls 0:1 (70.) in der 92. Minute aus einem Elfmetertor durch Julian Wießmeier zumindest noch zum Ausgleich. Bei einer Niederlage hätte sich Wattens sogar ein Remis leisten können, so bleibt der Druck auf die Tiroler größer. Rieds Leistung war über einen Großteil des Spiels zu wenig. Erst knapp vor dem 0:1 wachte man richtig auf, davor war der Druck des "Gewinnen-Müssens" wohl zu groß. "Vielleicht löst sich bei uns jetzt etwas der Druck, weil wir es nicht mehr in der eigenen Hand haben. Wenn wir aufsteigen wollen, war die Leistung natürlich zu wenig. Aber das späte Tor kann auch noch ganz wichtig werden", sagte Ried-Kicker Thomas Mayer.

Das sieht auch Baumgartner so: "Es ist noch nichts verloren. Auch Wattens hat noch schwierige Spiele vor der Brust."

Blau-Weiß mit Lebenszeichen

Endlich wieder einmal anschreiben konnte Blau-Weiß Linz mit dem 3:2 im Derby gegen Vorwärts Steyr. Das Wahlmüller-Team bleibt mit vier Punkten Rückstand auf Horn auf Platz 16 einzementiert. Glück im Unglück: Vorwärts wird dank des Abstiegs von Wacker Innsbruck zu 99 Prozent in der Liga bleiben. Das könnte nur noch eine (praktisch auszuschließende) Rückgabe der Lizenz an Wiener Neustadt verhindern. "In der ersten Halbzeit waren wir schlecht, in der zweiten Hälfte haben wir dann aufgedreht. Da haben meine Jungs endlich wieder einmal Mentalität gezeigt", freute sich Blau-Weiß-Trainer Goran Djuricin.

Auch wenn Alan und Manuel Krainz gestern verletzungsbedingt fehlten, sind mit Manuel Hartl und Herbst-Goalgetter Canillas am Mittwoch beim Derby gegen die Rieder wieder zwei Stützen dabei. In Steyr feierten beide ihr Comeback. Geschenke können sich die Innviertler also auch bei der Reise nach Linz nicht erwarten. Rieds größte Hoffnung: In diesem verrückten Frühjahr ist bis zur letzten Sekunde alles möglich. Jetzt ist wieder Wattens der Gejagte.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at