Ried-Coach hofft auf Stosic-Ersatz in dieser Woche

„Ich bin sehr guter Dinge, dass wir diese Woche Vollzug vermelden können.“ Die SV Ried mit Trainer Christian Heinle werden wohl in den kommenden Tagen am Transfermarkt zuschlagen. Bei der gestrigen Sky-Sendung „Talk & Tore“ gab der Coach Einblicke in die aktuellen Kaderplanungen der Innviertler.