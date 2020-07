Ried braucht Schützenhilfe

Nur zuschauen kann die SV Guntamatic Ried heute (20.25 Uhr, ORF Sport+) beim Kampf um die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Liga. Austria Klagenfurt würde mit einem Sieg in Horn wieder an den Innviertlern vorbeiziehen und den Vorsprung auf drei Punkte vergrößern. Kurios: Klagenfurt-Spieler Patrick Greil, beim witterungsbedingt abgebrochenen ersten Versuch des Spiels am Freitag (es stand 2:2) noch gesperrt, darf heute wieder dabei sein.

Einen Marathontag hat Rieds nächster Gegner Innsbruck heute vor sich. Am Vormittag geht es nach Kapfenberg zum Nachtragsspiel, nach der Partie gleich wieder nach Hause. Damit sitzen die Tiroler insgesamt rund zehn Stunden im Bus. Im Hinblick auf das Spiel am Freitag sollte das einen kleinen Vorteil für die SV Ried ergeben.

