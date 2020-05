Ried und Klagenfurt beantragten Aufstockung der Bundesliga

Das gemeinsame Ansuchen langte am Donnerstag fristgerecht vor der außerordentlichen Hauptversammlung am 7. Mai bei der Bundesliga ein. Heute lief jene Frist ab, um Anträge als Punkte der Tagesordnung für die Bundesliga-Hauptversammlung am 7. Mai einzubringen. Stimmberechtigt sind alle Klubs der beiden Ligen außer Liefering und Austria Amateure.

Die zwölf Erstligisten haben insgesamt 60 Stimmen, die zweite Liga verfügt über 30 Stimmen. Damit müsste Ried zum Beispiel die gesamte zweite Liga plus sechs der zwölf Bundesligisten auf seine Seite ziehen, um die nötige Zweidrittelmehrheit zur Aufstockung zu erlangen.

Das würde auch bedeuten, dass die Konkurrenten beim Fernsehgeld Abstriche machen, weil dieses ja auf zusätzliche Vereine aufgeteilt werden müsste. Ebenso, dass der TV-Vertrag mit Sky fallen könnte. Der Sender hat für den Fall einer Formatsänderung eine Sonderkündigungsklausel im Vertrag. Dass die Solidarität der Klubs so weit geht, ist wohl unrealistisch ...

Neuerlicher Abbruchs-Antrag?

Lieber wäre Ried eine Entscheidung auf dem Rasen. Einige Zweitliga-Mitbewerber hätten aufgrund der finanziellen Belastung bei einer Fortsetzung nichts lieber als einen Meisterschaftsabbruch. Der GAK wollte bereits bei der jüngsten Klubkonferenz über einen Liga-Abbruch abstimmen lassen. Neun Vereine waren für ein vorzeitiges Aus, sieben (Ried, Kapfenberg, Klagenfurt, Innsbruck, Horn, Young Violetts und Liefering) verhinderten mit ihrem Veto die für eine Abstimmung erforderliche Zweidrittelmehrheit.

Die Anzahl jener Klubs, die wirklich noch weiterspielen würden, kann man allerdings an den Fingern einer Hand abzählen. Verstreicht die heutige Frist, heißt das aber nicht, dass kommende Woche nicht trotzdem abgebrochen wird, zumal es ja weder eine Trainings- noch Spielerlaubnis gibt. "Ich glaube, die würden nicht einmal spielen, wenn wir ihnen alle möglichen Vergünstigungen geben. Weil es sich wirtschaftlich einfach nicht auszahlt", sagte Sportminister Werner Kogler gestern.

Bis 31. Juli kann gespielt werden

Für die Fortsetzung im Oberhaus folgt hingegen heute der nächste Schritt, wenn die Politik und die Bundesliga in einem Treffen an den Vorgaben dafür arbeiten. Heikel könnte der Fall eines positiven Corona-Tests werden. Dann stelle sich die Frage, "wer in welchem Umfeld und in welchem Zeitabstand wieder für den Spielbetrieb zugelassen werden kann".

Etwas mehr Spielraum bekam die Bundesliga gestern: Das ÖFB-Präsidium gab dem Antrag statt, wonach die Saison bis zum 31. Juli fortgesetzt werden kann. Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer sprach von neuen Möglichkeiten, aber auch neuen Herausforderungen, weil zur ursprünglichen Frist am 30. Juni einige Spielerverträge enden. "Im Sinne der Rechtssicherheit ist für Spiele im Juli die Zustimmung jener Spieler nötig, die zum 30-Mann-Kader gehören und deren Verträge auslaufen."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at