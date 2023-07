Ried-Abgang Chabbi wechselt zu Europacup-Starter

Die SV Guntamatic Ried zog im Frühjahr die Verlängerungsoption im auslaufenden Vertrag von Seifedin Chabbi nicht - noch mit der Aussicht, dass Chabbi trotzdem bleiben könnte. Nach dem Bundesliga-Abstieg war das kein Thema mehr. Der Stürmer, der in 92 Pflichtspielen für die Innviertler 37 Tore erzielte und elf weitere vorbereitete, wechselte zu Vaduz. Der 30-Jährige unterschrieb bis Sommer 2025.

Der Liechtensteiner Klub spielt aktuell in der zweiten Schweizer Liga. Als Dauer-Cupsieger des Fürstentums ist Vaduz trotzdem Stammgast im Europacup. Schon am 13. Juli steigt in der ersten Qualifikationsrunde der Europa Conference League das Hinspiel gegen Njoman Hrodna aus Belarus, eine Woche später das Rückspiel im Rheinpark-Stadion.

Chabbi ist durch den Wechsel seiner Heimat nun nahe. "Mit Seifedin verpflichten wir einen erfahrenen Spieler, welcher seine Torjäger-Qualitäten in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau unter Beweis gestellt hat", sagte Vaduz-Sporchef Franz Burgmeier. "Er ist in Vorarlberg aufgewachsen und passt so in unsere regionale Ausrichtung."

Andreas Leitner (Ploiesti), Nikki Havenaar (Jpn, Thun), David Bumberger (Vorwärts Steyr), Nik Marinsek (Slo, Aluminij Kidricevo), Gontie Junior Diomande (Amstetten, nach Leihe), Nico Wiesinger (Vorwärts Steyr, nach Leihe), Sandro Schendl (Sturm Graz), Mark Grosse (Kapfenberg), Oguzhan Özlesen (Mauerwerk), Shaoziyang Liu (Chn, Bayern München II, Leihe), Nicolas Zdichynec (Vorwärts Steyr, nach Leihe), Felix Seiwald (Vienna, nach Leihe) Abgänge: Tin Plavotic (Cro, Austria Wien), Seifedin Chabbi (Vaduz), Leo Mikic (Cro, Jeonnam), Christoph Lang (Sturm Graz, nach Leihe, zu Hartberg), Luca Kronberger (Sturm Graz, nach Leihe, zu Tirol), Julian Wießmeier (D, BFC Dynamo Berlin), Josef Weberbauer (Leoben), Kingsley Michael (Ngr, Bologna, nach Leihe), Richard Strebinger (Kapfenberg), Patrick Moser (FAC, Leihe), Philipp Birglehner (Wels), Samuel Sahin-Radlinger, Christoph Monschein, Julian Turi, Robin Ungerath (D)

Günther Mayrhofer

