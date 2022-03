Radlinger nach Rot: "Ich war den Tränen nahe"

Video: Der LASK hat den Einzug in die Meistergruppe verpasst. Die SV Ried hatte heute noch die Chance diesen aus eigener Kraft mit einem Sieg zu schaffen. Und das ist sich leider denkbar knapp nicht ausgegangen.

"Finale!, Finale!", so trösteten die 5100 Fans die Fußballer der SV Guntamatic Ried, nachdem beim 2:2 gegen Sturm Graz nur wenige Minuten und wenige Zentimeter zur Meistergruppe gefehlt hatten. Es war zum Weinen – bis zur 87. Minute waren die Innviertler mit einer 2:1-Führung in der Meistergruppe gewesen, ehe die Schlüsselszene im Spiel alles noch kippen sollte.

"Ich war jetzt in der Kabine kurz den Tränen nahe. Das ist so extrem bitter, wir waren so nahe dran", sagte Torhüter Samuel Sahin-Radlinger, der in der 81. Minute zum unfreiwilligen Protagonisten geworden war. Der Torhüter hatte bei einem Sturm-Angriff einen Ausflug außerhalb des Strafraums riskiert – und dabei Sturms Niangbo erwischt. Es war ein Foul, aber war es auch Rot? "Nein – ich kann es nicht verstehen. Es hätten noch Spieler eingreifen können", sagte Rieds Sportkoordinator Wolfgang Fiala nach dem Spiel.

Ein oberösterreichischer Top-Schiedsrichter meinte im OÖN-Gespräch zur grundsätzlichen Regelauslegung: "Wenn der Stürmer ohne das Foul weiter im Ballbesitz gewesen wäre, muss man bei einem Tormannfoul trotzdem Rot geben, wenn der Spieler halbwegs zentral zum Tor steht und die Chance auf einen Treffer groß gewesen wäre." Das war in dieser Situation der Fall. Auch Sahin-Radlinger ärgerte sich über die Aktion: "Natürlich bin ich zu spät herausgekommen. Es wäre besser gewesen, im Tor zu bleiben. Ich habe ihn leicht berührt. Ich glaube trotzdem, dass Rot zu hart war." Kapitän Marcel Ziegl: "Wir können nach diesem Grunddurchgang stolz auf uns sein. Sami Radlinger ist so wichtig für uns. Wir brauchen ihn nicht aufrichten."

Leo Mikics Prachtschuss zum 2:1 ins linke Kreuzeck war zu wenig. Bild: GEPA

Bundesliga-Debüt für Haas

Für Sahin-Radlinger kam Christoph Haas zu seinem Bundesliga-Debüt. Der 29-Jährige, im Sommer von der Admira gekommen, konnte den Freistoß nach Sahin-Radlingers Rot noch halten. Bei der zweiten Grazer Aktion hieß es dann 2:2: Gregory Wüthrich traf aus kurzer Distanz für die Steirer. Das war für Ried nach dem 3:0-Sieg von Rapid über Klagenfurt am Ende zu wenig.

Doppelt bitter, weil Ried durch Stefan Nutz (46.) und Leo Mikic (78.) zwei Mal in Führung gegangen war. Das reichte nicht. Jetzt geht es zumindest mit zwei Derbys gegen den LASK weiter. Die Europacupchance lebt für beide OÖ-Klubs. Auch wenn das zumindest gestern die Rieder Tränen nicht trocknen konnte.