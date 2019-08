Positiver Trend bei der SV Ried

Nach der Auftaktniederlage gegen Klagenfurt folgte beim 1:1 gegen Titelanwärter Austria Lustenau bereits eine klare Leistungssteigerung. Im dritten Saisonspiel gegen Amstetten legte die Mannschaft von Trainer Gerald Baumgartner gestern Vormittag bereits in der vierten Minute den Grundstein zum 4:1-Sieg.

Eine schöne Kombination schloss Balakiyem Takougnadi nach einem mustergültigen Pass von Marco Grüll zur frühen 1:0-Führung ab. Nach zwölf Minuten war es dann Grüll selber, der mit dem 2:0 vor rund 3000 Besuchern in der Josko-Arena früh klare Verhältnisse herstellte. Für den jungen Stürmer war es der erste Treffer nach acht torlosen Spielen. "Natürlich war das Tor für mich eine Erleichterung, am wichtigsten ist aber, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wir sind auf einem guten Weg", so Grüll. Kurz vor der Pause musste Amstetten-Spieler Daniel Scharner mit Gelb-Rot vom Platz. Wenige Augenblicke nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte erzielte der spanische Stürmer Jefté Betancor mit einem scharfen Schuss ins kurze Eck das dritte Tor für die SV Ried.

Amstetten gab sich trotz des klaren Rückstandes und der numerischen Unterlegenheit nicht geschlagen. Patrick Schagerl traf in der 65. Minute sehenswert aus einem Freistoß zum 1:3.

Ried verlegte sich daraufhin zu sehr darauf, das Ergebnis nur noch zu verwalten, das wäre fast bestraft worden. Die Gäste hatten in der 78. Minute durch Matthias Wurm sogar noch eine große Torchance zum 2:3-Anschlusstreffer.

Kapitän traf per Kopf

In der Nachspielzeit machte Kapitän Thomas Reifeltshammer nach einer Flanke des eingewechselten Reuben Acquah mit einem Kopfball ins Kreuzeck das 4:1.

"Amstetten war die erwartet harte Nuss, aber die schnellen Tore haben uns in die Karten gespielt", sagte Trainer Baumgartner nach dem Spiel im OÖN-Gespräch. "Dieser Sieg stärkt unser Selbstvertrauen, aber wir haben noch viel Luft nach oben und wollen jetzt von Woche zu Woche stärker werden", so Baumgartner.

Schweres Auswärtsspiel

Am kommenden Freitag wollen die Innviertler in Lafnitz nachlegen. In der Steiermark erwartet die SV Ried ein schweres Spiel. Lafnitz ist noch ungeschlagen und liegt mit sieben Punkten aus drei Spielen derzeit auf dem dritten Platz der Tabelle. "Wir wollen gegen Lafnitz jetzt unbedingt nachlegen, damit wir vorne dranbleiben", gibt Takougnadi die Marschroute für seine Mannschaft vor.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at